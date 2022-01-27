الطقس في أسبوع| رياح تزيد الإحساس بالبرودة.. وصقيع وثلوج في هذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد، حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 28 يناير إلى الأربعاء 2 فبراير 2022، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء ويكون الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأكدت الهيئة أنه سيكون هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق، يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 : 3) درجة مئوية.

الجمعة 28 يناير:

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 20 يناير:

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 30 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الاثنين 31 يناير:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة. بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 11 فبراير:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 2 فبراير :

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وسيكون نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا..

- طقس 48 ساعة.. الأرصاد: أمطار ورياح وشبورة على هذه المناطق