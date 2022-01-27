جناح القومي للإعاقة بمعرض القاهرة للكتاب يستقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ53، اليوم الخميس، الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار بجمهورية العراق الشقيقة.

واستمع الوزير والوفد المرافق له إلى شرح واف لدور المجلس وآليات التعاون المشتركة التي يمكن أن تكون مستقبلاً بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار بدولة العراق من خلال وحدة الإعاقة بالوزارة وبين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بالمطبوعات التوعوية المعروضة داخل جناح المجلس، والتي تحمل الطابع الثقافي للتوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وتحقق شعار دورة المعرض هذا العام والخاصة بهوية مصر.

من جهته، نقل حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس - خلال استقباله وفد وزارة الثقافة العراقية - تحيات الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدها على عمق العلاقات الثقافية والتاريخية والاجتماعية بين مصر والعراق، متمنية الوصول لتعاون مستقبلي لنقل التجارب والخبرات بين مصر والعراق فيما يخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن المجلس يوفر في جناحه عددًا من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

ويوفر المجلس على صفحته الرسمية في "فيسبوك" https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/ جميع الإرشادات المتعلقة بزوار المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وطرق الدخول والإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لجمهور المعرض ورواد جناح المجلس.