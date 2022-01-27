الصحة: تطعيم 70% من المصريين بلقاح كورونا قبل منتصف 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون، مضيفًا: "كل ارتفاع يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات ولكن الموجة الحالية تشهد معدلات إشغال أقل جدًا من الموجات السابقة".

وأكد أن الوزارة اقتربت من الوصول إلى تطعيم 70% من المصريين قبل منتصف 2022.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة "DMC"، أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذه المرة لا يقابله ارتفاعًا في دخول المستشفيات، لافتًا إلى أن التطعيم والإجراءات الاحترازية ساعدت في الحد من دخول المصابين المستشفى والحالات الحرجة.