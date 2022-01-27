القبض على المتهم بالتحرش بالفنانة كارولين عزمي داخل سيارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية؛ القبض على المتهم بالتحرش بـ الفنانة كارولين عزمي داخل سيارتها، حيث أعلنت الفنانة، ضبطه بعد ساعات من تعرضها للتحرش.

وقالت كارولين عزمي عبر حسابها على انستجرام :" الحمد لله حقي رجعلي.. عايزة أشكر وزاره الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم.. شكرا إنكم مسكتو الشخص دا في نفس اليوم."

وتابعت : "أحب أقول لكل البنات.. أي موقف تتعرضي له أوعى تسكتي.. واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك.. احنا في بلد فيها قانون، نافية تنازلها عن حقها، موضحة: مع احترامي لزوجته وأولاده.. بس أنا مش هتنازل، وأتمنى يكون درس ليه وعبرة لغيره"

وأعلنت الفنانة الشابة "كارولين" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام منذ يومين عن تعرضها للتحرش وكتبت: "مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا".

وتابعت: "باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا، كل اللي عملتوا إني بصيتله وبصيت قدامي فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني باستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني".

واستكملت: "اتفاجأت وهو بيقولي بتصوريني يا بنت.. ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وإنتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم، وبدأ يقولي تعالي ورايا والحقيقة إني مش عارفة أروح واره فين أو كان عايز يعمل إيه ولأني اتوترت وخوفت ساعتها مقدرتش أصور ١٪ من اللي عمله الشخص ده".

وأضافت: "أنا اتشمت واتهانت واتشمت بأهلي بأقذر الشتايم النهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص ده أذى بنات كتير لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي".