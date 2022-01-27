ضبط عصابة تُروج لبيع وحدات سكنية مملوكة للغير بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بباب الشعرية.

تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب مؤسسة لتجارة الورق، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بتضرره من 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي كمقدم تعاقد على وحدة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" وعُثر بحوزته على (طبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - توكيل خاص من شخص لآخر بالعقار محل الواقعة "مزور"- إيصال أمانة خاص بالمجنى عليه- كمية من العقود والأوراق والمستندات "مزورة").

بمواجهته اعترف بالاشتراك مع المتهمان الهاربان في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية مملوكة للغير باستخدام عقود مزورة، وأضاف بارتكابهم واقعة نصب أخرى والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم واتهموه بالنصب عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.