بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط شخص اشترك مع آخر في تجارة العملة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بمحافظة قنا؛ اشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين "أحدهما يعمل خارج البلاد"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين داخل البلاد على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بالعملة المحلية للمتهم الثاني بداخل البلاد بالبريد ثم يقوم بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد" وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.