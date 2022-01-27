السبت.. محافظ القاهرة يتفقد سير امتحانات الإعدادية بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السبت المقبل، مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين بشارع بورسعيد بحي السيدة زينب بمناسبة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ السبت المقبل 29 يناير الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وكانت امتحانات النقل في محافظة القاهرة، قد بدأت السبت الماضي، للصفوف (الخامس، السادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي)، والصف الأول الثانوي.

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