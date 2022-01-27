عضو بالشيوخ: زيارة السيسي للإمارات حملت العديد من الرسائل المهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات بالأمس، تأتي في توقيت مهم وحساس للغاية، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها منطقتنا العربية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن تلك الزيارة واللقاءات التي تمت هناك، وكذلك جلسة المباحثات الرباعية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي، تأتي في إطار الحرص وحماية الأمن القومي العربي، و التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وأوضح النائب عبده أبو عايشة، أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات حملت العديد من الرسائل المهمة، ومنها رسالة واضحة إلى كل من يحاول تهديد الأمن القومي العربي، وكذلك تأكيد التضامن مع دولة الإمارات ضد الهجمات الإرهابية على مطار أبو ظبي، وكذلك حرص مصر على تعزيز التلاحم العربي.

وأفاد عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وقوية على مدار عقود طويلة، مؤكدًا إنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر و أصبح هناك تطور كبير في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.​