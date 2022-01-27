المخابرات العامة المصرية تنعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت المخابرات العامة وأعضاء الجهاز، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق.

وقالت المخابرات العامة في نعي نشرته جريدة الأخبار اليوم: "رئيس المخابرات العامة المصرية وأعضاء الجهاز يتقدمون بخالص العزاء للمؤسسات الصحفية وأسرة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وشُيعت صلاة ظهر اليوم الخميس جنازة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الذي وافته المنية صباح أمس متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأعلنت أسرة الكاتب الراحل، أنه من المقرر أن يقام عزاء ياسر رزق مساء الأحد المقبل من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفي صباح أمس الأربعاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، عن عمر يناهز 57 عامًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام، الكاتب الراحل، معبرين عن حزنهم الشديد لوفاته باعتباره واحدًا من أبرز أبناء جيله.

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