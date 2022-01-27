رحيل والدة الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رحلت عن عالمنا، أمس، والدة الشاعر علاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ورئيس اتحاد الكتاب والأدباء العرب.

وكان اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، خلال الشهر الحالي أسفر عن تجديد الثقة في الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، نقيبًا عامًا للكتاب، كما جدد أعضاء مجلس الإدارة الثقة في هيئة المكتب، الكاتب مختار عيسى، نائبا للرئيس، والشاعر زينهم البدوي، سكرتيرًا عامًا لاتحاد الكتاب، والشاعر السيد حسن، أمينا للصندوق.

جدير بالذكر أن الدكتور علاء عبدالهادي شاعر من جيل السبعينات، وناقد أكاديمي، حاصل على شهادة دكتوراه الفلسفة في النقد الأدبي تخصص أدب مقارن من أكاديمية العلوم المجرية عن رسالته في الأدب المقارن الموسومة "تجليات الأداء والعرض في التراث العربي القديم ونظرية النوع".

كما شارك في مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في النقد الأدبي وفي الأدب المقارن، وشارك في تحكيم أبحاث الترقية العلمية في النقدين الأدبي والمسرحي وفي الأدب المقارن.

وحصل في عام 1999 على الجائزة الدولية للشاعر المجري (فوشت ميلان) من أكاديمية العلوم المجرية، وحاز في عام 2008 على قلادة مهرجان العنقاء الدولي في دورته الثانية، وجائزة أبوالقاسم الشابي الشعرية في عام 2009، واختير في 2019 أمينا للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.