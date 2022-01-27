مفتي الجمهورية ينعى الدكتور عبدالرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور عبد الرحمن عبد النبي العدوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وقال المفتي في بيان له، الخميس، إن العالم الفقيد كان فقيهًا من الطراز الأول، تخرج على يديه المئات من طلاب العلم الشرعي، وله العديد من المؤلفات الفقهية والأصولية المهمة التي أَثْرَتِ المكتبةَ الإسلامية، ودرسها طلابه في جامعة الأزهر الشريف.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل وتلامذته ومريديه، داعيًا الله أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعل ما قدمه من علم شفيعًا له، وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.

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