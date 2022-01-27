الطقس غدا.. شبورة وفرص أمطار والحرارة 8 على القاهرة (خريطة بالمناطق)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود غدا الجمعة طقس بارد على كافة الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء ، مائل للبرودة على جنوب الصعيد خلال فترات النهارة، شديد البرودة ليلا يصل إلى الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، أنه توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، كما يوجد نشاط رياح على جنوب ووسط سيناء والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فهي على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 16 – الصغرى 08

الإسكندرية: العظمى 16 – الصغرى 10

الزقازيق: العظمى 16 – الصغرى 08

كاترين: العظمى 06 – الصغرى 03 –

سوهاج: العظمى 16 – الصغرى 05

أسوان: العظمى 18 – الصغرى 08​