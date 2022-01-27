"مبروك كسبت معانا".. حيلة شخص استولى على 20 مليون جنيه من مواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة صاحب شركة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين واستيلائه منهم على أكثر من 20 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية) بإنشاء شركة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب طالبا منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع إحدى القرى بالساحل الشمالي وأنه يمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" (على خلاف الحقيقة) وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ ماليه، وأضافت التحريات أن المذكور قام بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم 400 عميل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 20 مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بمقر الشركة، كما تم ضبط 19 عقد وهمي لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير"- كميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوي صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها في إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد- 2 أكلاشيه - كشوف مدون بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وبسؤال اثنين من ضحاياه قررا تعرضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهم والاستيلاء منهما على مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.