بمخدرات وسلاح.. ضبط 26 متهمًا في حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 26 متهمًا لـ8 منهم معلومات جنائية، بحوزتهم 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

ونفذت الحملة، 7513 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.