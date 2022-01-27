"مخدرات بـ 4 مليون جنيه".. ضبط 420 طربة حشيش في الإسكندرية والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 420 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي "الإسكندرية – الشرقية".

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريتي أمن (الإسكندرية- الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتي قسمى شرطة (ثالث المنتزه – أول العاشر من رمضان) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمديرية أمن الإسكندرية ضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ، بحوزة (شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

كما تم ضبط (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى –2 هاتف محمول) ، بحوزة (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫200٫000 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.