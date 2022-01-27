العثور على 2600 كيلو "بانجو وقنب" داخل 17 مخزن بصحراء الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عثرت الأجهزة الأمنية على 2500 كيلو جرام لمخدر البانجو و 100 كيلو جرام لبذور القنب لمخدر داخل 17 مخزن بصحراء الاسماعيلية.

تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة باستهداف منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 17 قضية عبارة عن 17 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 2500 كيلو جرام – 100 كيلو جرام لبذور القنب المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.