"بيصطادوا ضحاياهم من أمام البنوك".. ليلة القبض على عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك بمنطقة 15 مايو.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من محاسب بشركة- مقيم بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة المعادي وقيامه بركن السيارة ملكه أمام أحد المطاعم كائن بدائرة القسم، وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه، وحال عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط إثنين من المتهمين، وبحوزة أحدهما (بندقية آلية- طبنجة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- مشغولات ذهبية- سيارة "ملك أحدهم" المُستخدمة في الواقعة - 2 لوحة معدنية "مصطنعة" تُستخدم في وقائع السرقة).

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة "بأسلوب التتبع من أمام البنك وكسر الزجاج" وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، والمشغولات الذهبية من متحصلات وقائع سرقة أُخرى وقيامهم بتثبيت اللوحات المعدنية المصطنعة على السيارة المضبوطة أثناء ارتكابهم وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطهم.

باستدعاء المجني عليه، اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، و جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.