كشف حقيقة تورط شرطي مفصول بالتعدي على طالب بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة تورط أمين شرطة مفصول بالتعدي على طالب، إذ تبين أن نجل شيقيقه اعتدى على طالب بسلاح أبيض بسبب منع الأخير له من التحرش بفتاة في المعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من القائم على إدارة أحد الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بطلب مالكة أحد الحسابات الشخصية بنشر منشور على الصفحة إدارته تحت عنوان (أمين شرطة مفصول يتسبب في حبس طالب).

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم ذكره وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه حضر لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص ونجله "طالب – مصاب بجرح قطعي بالوجه" تم إسعافه بأحد المستشفيات)، وطرف ثان (طالب)، وقرر الأول بتضرره من الطرف الثاني وآخر "طالب – غير متواجد" لقيامهما بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كانت بحوزة الأخير والاستيلاء منه على الهاتف المحمول ملكه، لدى معاتبته لهما على معاكستهما لإحدى الفتيات مما نتج عن إصابة نجله المنوة عنها ولاذ الأخير هربا وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

بمواجهة الطرف الثاني أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة العامة، وإيداعه بإحدى دور الرعاية لحين استكمال الإجراءات، وجاري تكثيف الجهود لضبط الهارب والمضبوطات، ويشار إلى أن عم المجني عليه فرد شرطة مفصول وليس له علاقة بالواقعة.