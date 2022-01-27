"بيولعوا كاوتش على الكورنيش".. بلاغ كاذب وراء سقوط عصابة تنقيب عن الآثار بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قاد بلاغ كاذب من مجهول بقيام أشخاص مجهولين بإضرام النيران بكورنيش النيل إلى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالمعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة مفادة تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، أقر بقيام بعض الأشخاص بإضرام النيران بإطارات سيارات بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين عدم صحة البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحدثية أمكن تحديد حائز الهاتف المستخدم وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته ادعى بقيام (صديق له - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") باستخدام هاتفه المحمول والإبلاغ على خلاف الحقيقة بسبب خلافات بينه وبين آخرين، حيث تم ضبط الأخير، وأنكر أقوال الأول وأقر بادعائه عليه بارتكاب الواقعة انتقاما منه لاكتشافه قيام سالف الذكر ووالده، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما، ورفضهما مشاركته في التنقيب.

بإعادة مناقشة الأول ومواجهته بما جاء بأقوال الأخير أيدها، كما تم استهداف والده وأمكن ضبطه بالعقار محل سكنه، وعُثر بالعقار على حفرة قطرها نصف متر بعمق 2 متر.

وبمواجهته أقر بقيامه ونجله بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.