"حنان" تطلب طلاق الشقاق: "بيحب ينام الصبح ومبقتش قادرة عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "حنان. س" (30 سنة)، مدرسة ألعاب، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها طلاق الشقاق للضررمبررة ذلك: "عنده عقدة من الصحيان بدري".

قالت الزوجة في دعواها إن أحد لأصدقاء رشَّح له زوجها، وعند التعارف وجدته بشوش ومتعلم ومتدين، ويعمل بمصنع ملابس، وبعد مرور عام على الخطوبة انتقلا لعش الزوجية في زيجة لم تستمر سوى 4 أشهر.

وأضافت الزوجة أنها لم تلاحظ على زوجها أي عيوب، بل كان دائم على صُنع كل ما يُسعدني ويُفرح قلبي، لكن سرعان ما انقلب حاله بعد إغلاق مصنع الملابس الذي يعمل به.. ليتحول حاله قائلة: "قاعد في البيت على طول" وده وضع جديد ولم يعجب أسرتي، وكمان بدأ يقصر في متطلباتي ومستلزمات البيت.

وتابعت الزوجة: "بعد مرور 4 أشهر جعلني أشعر باستحالة المعيشة معه،" كل شغلانة بينزلها بيترفد منها عشان مبيحبش الصحيان بدري"، ومش بيفكر غير في الأكل والنوم، أصبحنا نتشاجر يوميا حتى عرضت الوضع على أهلي ونصحوني بالطلاق لكنه رفض وبشدة ووعدني كتير انه هيتغير ولكن دون جديد، إلى أن أصبحت غير قادرة على الاستمرار.

فلجأت بعد أشهر من التفكير إلى محكمة الأسرة، ورفع دعوى طلاق للشقاق حملت رقم 436 لسنة 2021 ولا تزال منظورة أمام المحكمة.