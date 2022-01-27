حدث ليلاً| تفاصيل مكالمة السيسي وعبدالرحمن أبو زهرة.. وطوارئ بسبب الطقس السيء

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: تسجيل 1910 إصابة جديدة بكورونا .. و 29 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1870 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 349427 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التنمية المحلية: استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب موجة الطقس السيء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تلقى عدة تقارير من غرفة عمليات وإدارة الأزمات في الوزارة المنعقدة منذ أول أمس مع غرف الأزمات والعمليات بالمحافظات المصرية وغرفة عمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء، وخاصة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بعد موجة الطقس السيء، وهطول أمطار غزيرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بسام راضي ينشر فيديو زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة

نشر السفير باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يتضمن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات العربية المتحدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خالد عكاشة: توقيت زيارة الرئيس السيسي للإمارات لها دلالة هامة في ظل هجمات الحوثيين

قال الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى الإمارات تأتي في توقيت ذا دلالة هامة وأهمية فائقة، مشيرًا إلى أن هذا التطور في الاستهداف والنقلة النوعية التي قامت بها ميليشيات الحوثيين باستهداف مناطق ومنشأت مدنية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"مش مصدق".. سائق التاكسي المحترق يتسلم سيارته الجديدة من "حياة كريمة" - فيديو

سلمت مؤسسة "حياة كريمة"، سليمان حسين صاحب واقعة التاكسي المحترق سيارة جديدة، بعد تكفلها بشراء سيارة جديدة له، إثر حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة تاكسي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم اللازم للمواطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تفاصيل المكالمة التليفونية بين الرئيس السيسي وعبدالرحمن أبو زهرة

كشف الفنان مفيد عاشور، عن مكالمة تليفونية أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الفنان القدير عبد الرحمن أبوزهرة، للإطمئنان على حالته الصحية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عمرة رجب.. تعرف على مسافات ومناطق السكن في فنادق السعودية

يبحث الراغبون في السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، عن الشروط الخاصة بالسكن والمسافات في الفنادق السعودية، تحسبًا لعناء المشقة والسير كثيرًا على الأقدام خلال أداء المناسك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

انسحاب الحريري ـ مؤشر على انهيار لبنان ما بعد الحرب الأهلية!

رغم التخمينات والتسريبات، شكل قرار سعد الحريري بالانسحاب من الحياة السياسية صدمة في لبنان والمنطقة، وقد يؤسس لقطيعة مع النظام اللبناني، ما بعد الحرب الأهلية، كما رسمته اتفاقية الطائف.

للتفاصيل.. اضغط هنا