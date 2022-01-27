اليوم.. سهرة غنائية موسيقية لنجوم أوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع كبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "مبروك" أداء الفرقة الموسيقية، ثم يقدم عازف الناي الأول الفنان محمود نوارة مقطوعة "على الحلوة والمرة".. لما رمتنا العين، يا ضاربين الودع"، أداء الفنانة هايدي الجندي، "على الله تعود، هل عندك شك" أداء الفنان أمير الرفاعي، يا واحشني رد عليا، عاللي جرى أداء الفنان ياسر سعيد.

وبالفاصل الثاني من الحفل يقدم عازف العود وليد سلامة مقطوعة "مضناك جفاه"، ثم يقدم الفنان محمد الخولي "طاير يا هوى، زي نور الشمس"، وتقدم الفنانة هبة إسماعيل أغنيتي "فاكراك ومش هنساك، في وسط الطريق"، ويختتم الفنان محمد متولي الحفل بأغنية "هو يا قلبي اللي اختار".