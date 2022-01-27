60 ثانية مُصورة تبرز جهود الشرطة لمواجهة الأمطار ومساعدة المواطنين-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل رجال الشرطة جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات.

وتواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين؛ لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما في المواقف الطارئة.

وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق في المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية، إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

كما تم وضع خطة مرورية مُحكمة لتكثيف الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

ولاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان المواطنين.