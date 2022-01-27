غلق جزئي لشارع الأهرام لمدة 3 أيام أعلى محور اللبيني بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أغلقت محافظة الجيزة، شارع الأهرام أعلى محور اللبيني بالاتجاهين بشكل جزئي، وحتى صباح السبت الموافق 29/1/2022 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

وبحسب بيان، جاء ذلك نتيجة قيام الشركة القائمة على أعمال رفع كفاءة خط غاز طبيعي وتغذية منطقة الحرانية بمدينة أبوالنمرس.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤلو مركز ومدينة أبوالنمرس وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بإتخاذ مايلزم نحو تحذير وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال حيث تم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية ولضمان أمن وسلامة المارة والمركبات.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين بالإلتزام بتوجيهات اللجان المرورية وتعليمات اللوحات الإرشادية لتفادي التكدسات.