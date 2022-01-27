قيادات الصحافة والإعلام تنعي ياسر رزق: الصحفي المحترف ورفيق الدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توفي صباح اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، عن عمر ناهز الـ57 عامًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام، الكاتب الراحل، معبرين عن حزنهم الشديد لوفاته باعتباره واحدًا من أبرز أبناء جيله.

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، في تدوينة له بموقع تويتر: "ياسر رزق كان دفعتي وكان اشطرنا وأمهرنا، إيده كانت تتلف في حرير.. من السنة الأولى في الجامعة كان يكتب الخبر زي أي صحفي محترم.. كان صحفيًا مثلما كان أبوه صحفيًا، وكان محررًا عسكريًا مثلما كان أبوه جنديا مقاتلا.. لو سألت عن الصحفي المحترف في جيلي فسيكون على رأس القائمة.. رحم الله ياسر رزق".

شريف عامر

نعى شريف عامر، الكاتب الراحل ياسر رزق عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتب: "كنا بنتكلم أول امبارح!!".

"دعواتك بقى عشان عندي فحوص ومش عاوز أعمل قلب مفتوح".

-"خير يا ياسر، إن شاء الله خير".

ح أقولك تاني: "خير يا ياسر".

رحمه ورحمنا الله.

ضياء رشوان

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، "رزق"، وكتب في منشور له: فعلتها يا ياسر وأنا خارج الوطن الذي جمعنا في عشقه طوال سنوات اقتربت من الأربعين.

فعلتها يا ياسر لتحرمني من وداعك في نهاية رحلتك في الدنيا قبل أن ترقي إلى كنف رب رحيم كريم عزيز مقتدر.

فعلتها يا ياسر بعد نحو أسبوعين من لقائنا الأخير في شرم الشيخ و إصابتك ساعتها بأزمة قلبية هي الرابعة في عشرة أيام كما أسررت في أذني بعد أن وضعت حبة الدواء تحت لسانك، رافضًا بشدة أن أستدعى لك إسعافًا أو طبيبا، واعدا بعد إلحاحي أنك ستزور طبيبك فور عودتك للقاهرة، وأنا متأكد أنك كالعادة لم تفعلها، لتفاجئك أزمتك القلبية الأخيرة لتحرمنا منك إلى الأبد.

فعلتها يا ياسر بعد رحلة إخلاص ووطنية ومهنية وجد واجتهاد استغرقت عمرك كله لتنتهي بك الصحفي الأبرز في جيله، والمقاتل العاشق لبلده دون خوف أو كلل، والشاهد والمشارك الأمين على أهم ما شهدته مصر في تاريخها الحديث خلال العقد الأخير.

محمود سعد

نعى الإعلامي محمود سعد، الكاتب الراحل ياسر رزق، وكتب عبر صفحته على تويتر: "بكل الحزن أقدم العزاء للصحافة المصرية العربية.. وللقراء.. وللزميلة أماني ضرغام على فقد الزميل الأستاذ ياسر رزق.. صحفي وكاتب وإنسان خلوق.. فقدانه صدمة لنا جميعا.. اللهم اغفر له ولنا واسكنه فسيح جناتك".

عمرو الليثي

نعى الإعلامي عمرو الليثي الكاتب الراحل ياسر رزق عبر صفحته على تويتر، وكتب: "رحم الله الصديق العزيز ياسر رزق وخالص عزائي لأسرته الكريمة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

عماد الدين حسين

نعى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ ياسر رزق، وكتب عبر صفحته على فيس بوك: "مات ياسر رزق صديق العمر والمهنة والسكن والمناقشات و٤٠ سنة من الذكريات.

الله يرحمك يا ياسر ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك ومحبيك.. ومن سوء حظي أنني لن أشارك في وداعه بعد إصابتي بكورونا وعزلي في أحد فنادق الإمارات".

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الهيئة الوطنية للصحافة

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة وجميع العاملين بها ، بخالص مشاعر الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم السابق إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.