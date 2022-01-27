غلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهندسين.. والقائمة الأولية للمرشحين ٢٩ يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات الأسبق عن غلق باب الترشح بالنقابة العامة وبكل النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأعلن المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات عن بدء أعمال لجنة الاستلام والمراجعة صباح غدًا الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢، وذلك لاستلام كل طلبات واستمارات ترشح المهندسين من كل المحافظات ومن ثم مراجعتها تمهيدًا لبدء إجراءات إعلان القائمة الأولية للمرشحين يوم السبت الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٢.

وأكد "السيد"، أن إقبال الترشح هذا العام سيزيد المنافسة الانتخابية القوة المطلوبة التي يأملها الجميع.

وأشار عضو اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن إجمالي عدد المرشحين لهذه الانتخابات وصل إلى ١٧٦٢ على كل المراكز النقابية كالتالي ١٤٧ رئيس نقابة فرعية، ٨٧٤ عضو مجلس نقابة فرعية، ٥٤٥ عضو مجلس شعبة و١٦٧ عضو مكمل لكل التخصصات الهندسية وفيما يخص منصب نقيب المهندسين فقد ترشح إجمالي العدد لـ٢٩ وهم:

- المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الحالي.

- المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة الحالي.

- المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق.

- المهندس حافظ فؤاد عبدالرحمن.

- المهندس فيصل محمود عوض.

- المهندس أيمن فتحي حسين.

- المهندس عزت عرفه حسن.

- المهندس سيد محمد شحاتة.

- المهندس عبدالله عبدالمنعم عبدالله.

- المهندس غريب متولي إبراهيم.

- المهندس محمد سامي عبدالمعطي.

- المهندس محمد صلاح عزت.

- المهندسة إيمان علام.

- المهندس لطفي محمد محمد.

- المهندس مجدي نجيب محمد.

- المهندس سامح فوزي محمد.

- المهندس ضياء عبدالمنعم حسن.

- المهندس محمد نجيب.

- المهندس سامي فهمي ترك.

- المهندس عادل حسن إسماعيل.

- المهندس أسامة أحمد النجدي.

- المهندس كريم محمد محمد.

- المهندس عادل حسنين إبراهيم.

- المهندس مصطفي عبدالخالق أبوزيد.

- المهندس مظفر الدين محمد وتامر مصطفى الكوراني.

- المهندس أيمن محمد حسن.

- المهندس محمد أحمد حامد.

- المهندس محمد صبرى فؤاد.