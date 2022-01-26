نقابة الصحفيين تنعى ياسر رزق: ترك إرثًا من العمل والإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

نعى مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي ياسر رزق، مشيرا إلى أنه ظل عَلى مدار ١٢ عاما عضوا بالمجلس، مدافعا عن حقوق زملائه وكرامة المهنة.

وأكد مجلس النقابة في بيان له، الأربعاء، أن ياسر رزق ترك إرثا كبيرا من العمل والإبداع في كل مكان عمل به رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيسا لتحرير الأخبار والمصري اليوم ومجلة الإذاعة والتليفزيون، وكان مثالا للصحفي المهني الوطني المدافع عن الحقيقة وهموم المواطن وقضايا الوطن.

وأكد مجلس النقابة، أن الصحافة المصرية فقدت فارسا من رجالها الأوفياء، وسيظل تلاميذه ومحبيه سيظلون دوما عَلى العهد أوفياء لمهنتهم المقدسة.