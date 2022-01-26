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الأعلى للإعلام ينعي الكاتبة الصحفية زينب منتصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتبة الصحفية الكبيرة، زينب منتصر المرشدي، إحدى كوادر مؤسسة روزاليوسف الصحفية، بعد صراع مع المرض.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة، والأسرة الصحفية، والزملاء بمؤسسة روزاليوسف، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن الراحلة كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام، كما كانت نموذجا للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في مؤسسة روزاليوسف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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