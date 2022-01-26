يوم الحداد في بلاط "صاحبة الجلالة".. الموت يخطف 3 من عمالقة المهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

رفعت مهنة الصحافة راية الحداد اليوم، بعدما اختطف الموت 3 من كبار الكتاب الصحفيين الذين رحلوا عن دنيانا إما بشكل مفاجئ أو بعد صراع مع المرض.

ويستعرض الخليج 365 في هذا التقرير تفاصيل رحيل 3 من أبرز الصحفيين في بلاط صاحبة الجلالة:

ياسر رزق

توفي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، عن عمر يناهز 57 عامًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الكاتب الراحل غدا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي والعزاء الأحد القادم بنفس المسجد.

وقال الكاتب الصحفي عادل دربالة، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن الكاتب الصحفي ياسر رزق توفي في منزله وعلى سريره وليس في المستشفي الذي نُقل إليه بالتجمع الخامس على إثر أزمة صحية تعرض لها مساء أمس.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أن رزق، عاد إلى المنزل ونام على سريره وسط أسرته ونطق الشهادتين قبل أن تنتقل روحه إلى بارئها، وأنه كان يجهز نفسه ليلة أمس للسفر إلى السعودية لقضاء العمرة مع زوجته الكاتبة الصحفية أماني درغام، أنه كان في حالة سعادة كبيرة خلال أيامه الأخيرة بسبب ردود الفعل حول كتابه سنوات الخماسين الذي تم توقيعه منذ أيام بدار الأوبرا، كان متحمسا لإنهاء الجزء الثاني من الكتاب الذي أوشك بالفعل على وضع الرتوش النهائية عليه.

سامي متولي

توفي اليوم الكاتب الصحفي سامي متولي، مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، وشيخ المحررين البرلمانيين، ووالد الزميل الصحفي أحمد سامي متولي.

وتم تشييع جثمان الكاتب الراحل من مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر اليوم.

وتوفي الكاتب الراحل اليوم، إثر وعكة صحية ألمت به، وقد تقلد العديد من المناصب القيادية بالأهرام، حيث عمل مديرًا للتحرير سنوات طويلة كما يوصف كونه المحرر البرلماني الأول في مصر.

التحق سامي متولي بالأهرام في عام 1958 ضمن أول دفعة من خريجي قسم الصحافة بكلية آداب القاهرة في عصر محمد حسنين هيكل رئيس التحرير حينها، كما أسند إليه إبراهيم نافع كل مسئوليات إدارة التحرير إلى جانب عمله الصحفي ومتابعته لجلسات مجلسي الشعب والشورى.

زينب منتصر

توفيت اليوم الكاتبة الصحفية الكبيرة، زينب منتصر المرشدي، إحدى كوادر مؤسسة روزاليوسف الصحفية، بعد صراع مع المرض.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في نعيه لها، إن الراحلة كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام، كما كانت نموذجا للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في مؤسسة روزاليوسف.