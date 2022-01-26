وزيرة الهجرة من معرض الكتاب: تدمير هوية الأوطان يبدأ بتدمير اللغة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن مصر اهتمت باللغة العربية، ولدينا الكثير من الحروب التي نواجهها؛ أهمها تدمير الهوية الثقافية للوطن، وحتى يتم ذلك لا بد من تدمير اللغة العربية.

وأضافت مكرم: اللغة العربية تعكس ثقافتنا وحضارتنا، ونهتم بإعادة حديث أولادنا باللغة العربية، وأسهمت في ذلك وزارة الثقافة بإصدار كتب أونلاين تساعد الأسر وتشجعهم على أن يتحدثوا بالعربية؛ خصوصًا من الجيلَين الثاني والثالث، ومع حالة الاستقطاب التي تتعرض إليها هذه الأجيال.

وأكملت وزيرة الهجرة: قُمنا بإصدار تطبيق إلكتروني بالتعاون مع دار نهضة مصر، وكذلك قُمنا بعمل أغنية لميس حمدان، من كلمات مدحت العدل، تؤكد أهمية التواصل عن طريق اللغة العربية.

جاء ذلك في كلمة وزيرة الهجرة خلال مؤتمر الترجمة عن "العربية جسر الحضارة"، اليوم الأربعاء، بمركز المنارة ضمن فعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين.