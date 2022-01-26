الطيران المدني: انتظام الحركة الجوية بمطار القاهرة وباقي المطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، انتظاما في الحركة الجوية، والتي تسير بشكل طبيعي ومنتظم، حيث تتابع غرفة العمليات المركزية، التي وجه الطيار محمد منار وزير الطيران، بتشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصرللطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية على مدار الساعة في ضوء موجة الطقس غير المستقر والأمطار التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت وزارة الطيران المدني: تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي ومختلف المطارات المصرية، وذلك لمتابعة مستجدات حالةالطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة، وكذلك توافر أعداد كافية من المعدات لسحب المياه وتوزيعها في المسارات المخصصة لها.​