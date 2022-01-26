دعم وتعاقد وتمديد.. 3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف دعم في حدود المعتمد والمتاح لمشروع جامعة مصر للمعلوماتية، في العام المالي 2021/2022، وذلك لسد عجز المصروفات التشغيلية واستكمال التجهيزات للعام الأكاديمي 2021/2022.

كما وافق المجلس على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية بجميع ملحقاته بميناء الإسكندرية.

ووفق بيان رسمي وافق المجلس على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة (نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة)؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2022 .