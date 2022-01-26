أمطار غزيرة وثلوج.. الأرصاد: ذروة التقلبات الجوية اليوم والحرارة سالب 3 على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، حيث تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض اخر على البحر المتوسط، حيث يكون أهم ظاهرة اليوم الأمطار وانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضافت غانم لمصراوي، أن درجات الحرارة ستكون 12 على القاهرة و5 لـ6 درجات على الليل، كما تنشط الرياح بسرعة 40 إلى 50 كيلو في الساعة، لو كانت الحرارة 12 درجة اليوم، الرياح تجعلنا نشعر بها على أنها 9 أو 10 درجات.

وتابعت: "تتساقط الثلوج على سانت كاترين حيث تصل الحرارة هناك لـ3 تحت الصفر".

وأكدت أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية كما تتساقط حبات البرد على مطروح والإسكندرية والدقهلية والعريش وبور سعيد، وتكون متوسطة على القاهرة والوجه البحري.