المصيلحي: مخزون السلع الاستراتيجي يكفي أكثر من 3 أشهر.. وغرف عمليات لمتابعة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا اليوم الأربعاء، من رئيسَي شركتَي الجملة (العامة- المصرية) يفيد وجود ‏مخزون استراتيجي من السلع التي تُصرف على بطاقة الدعم، يصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر.

وأكد المصيلحي أنه يتم يوميًّا ضخ كميات كبيرة من السلع التي يصل عددها إلى 26 سلعة تتنوع بين (الأرز- المكرونة- السكر- مساحيق الغسيل.. وغيرها ‏من السلع الأخرى).

وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ، معاون الوزير، إلى أن الدكتور علي المصيلحي قد تلقى تقريرًا من مديري مديريات التموين بالمحافظات حول الموقف من توافر الدقيق ‏للمخابز والمخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم.

‏وأشار التقرير الوارد إلى أن الرصيد بالمحافظات من السلع يكفي أكثر من ‏ثلاثة أشهر، منوهًا بأن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه المديريات بتوفير مخزون استراتيجي ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام تحسبًا لسقوط الأمطار.

وأكد كمال ‏أن المصيلحي ‏قد وجه مديريات التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف عمليات بها ‏والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على مديريات التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام العمل بها ووصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويُسر.‏