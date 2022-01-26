بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70.. الإفراج بالعفو عن 2337 من النزلاء المحكوم عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أفرجت وزارة الداخلية، بالعفو عن 2337 من النزلاء المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، ومرور 70 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة .

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2337) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.