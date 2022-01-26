حال ثبوت اتفاقه مع الشاب لتأدية الامتحان بدلا منه.. هذه العقوبة قد تنتظر الاعب مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشف المحامي ياسر سيد أحمد، الاتهام الوارد توجيهه إلى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية شاب يؤدي الامتحان بدلًا منه في أحد معاهد الجيزة.

وقال "سيد"، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح لـ"الخليج 365"، الأربعاء، إن حال ثبوت اتفاق مصطفى محمد مع الشاب لتأدية الامتحانات بدلًا منه سيواجه لاعب الفراعنة تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي، وعقوبتها من 3 سنوات لـ 10 سنوات، موضحًا أن ورقة الامتحان تعتبر محرر رسمي كونها مختومة بشعار الجمهورية والمعهد تابع لوزارة التعليم العالي.

ونوه إلى أنه حال تنصل مصطفى محمد من الواقعة ولا يوجد أي مراسلات أو تسجيلات أو ما يثبت اتفاقه مع الشاب المضبوط لن تتم مسائلته قانونيًا، وإن ثبت سيتم التحقيق معه بتهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي.

وأكد أن عقوبة المشترك في التزوير نفس عقوبة القائم بالتزوير، وفق نص المادة 212 من قانون العقوبات

وتنص المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين"

وعن موقف الشاب قال سيتم معاقبته عن تهمي التزوير وانتحال صفة.

وكان مراقبو إحدى اللجان بمنطقة أبو النمرس اكتشفوا عملية تزوير لدى أداء شاب للامتحان بدلا من مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد المتواجد مع كتيبة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

ودونت الواقعة في محضر رسمي في قسم الشرطة عن ضبط حالة تزوير داخل لجنة الفرقة الثانية بإحدى المعاهد بقرية شبرامنت.

وتوصلت التحريات إلى أن مراقب اللجنة اكتشف أداء خريج إحدى الكليات النظرية للامتحان بدلا من اللاعب الدولي مصطفى محمد.