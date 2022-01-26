قضايا الدولة تنعي ياسر رزق: زاد عن مصر بقلمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نعت قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق الذي وافته المنية اليوم.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها في بيان بأن الهيئة تؤكد على أن مصر فقدت قامة صحفية كبيرة وكان رحمة الله عليه غيوراً على بلده يزود عنها بقلمه كالمقاتل في ساحة القتال، مدافعا عنها ضد أعداء الوطن.

وأعربت الهيئة عن عميق الحزن والأسي برحيله وداعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.