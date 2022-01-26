ضبط مسئولي 5 مصانع بدون ترخيص بحوزتهم 1187 طن مخلفات مجازر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المديرين المسئولين عن 5 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية غير مرخصة في مجال إنتاج مركزات الأعلاف البروتينية والمواد الغذائية والمطهرات والمنظفات المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط المسئولين عن 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص.

وبلغ إجمالي المضبوطات (1187 طن مواد خام عبارة عن مخلفات مجازر ومنتج نهائي لمركزات وإضافات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول -19٫8 طن منتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة بدون بيانات معدة للتداول – 5 طن مواد خام لزيوت طعام نباتية مجهولة المصدر معدة للتعبئة – 5 طن مواد خام مخلفات زجاجية مجهولة المصدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.