خطأ قاتل كلفه حياته ونجله.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة ضحيتي القاتل الصامت بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات ومعاينة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل مسكنهما بحي الطالبية غرب المحافظة.

معاينة رجال الشرطة تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب كشفت عن أن الأب في أواخر الثلاثينات يعمل في جمع الكرتون، ثبت سخان غاز كبير الحجم بالحمام دون مراعاة لاشتراطات الأمن والسلامة.

تبين بالفحص بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، أن التوصيلات تفتقد لمعايير السلامة كافة، خاصة أنه أتم عملية التثبيت دون الاستعانة بشركة الغاز توفيرا للنفقات.

يوم الواقعة حدث تسرب من سخان الغاز مع تصاعد كثيف للأبخرة ما أدى إلى اختناق الأب ونجله داخل الشقة بالطابق الأرضي، ليفارقا الحياة في ظل تواجد باقي أفراد أسرته بمحافظة المنيا.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ بقيادة العميد محمد نبيل مأمور قسم الطالبية والرائد محمد نجيب رئيس المباحث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثتين المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.