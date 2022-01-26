"نطق الشهادتين".. كاتب صحفي يكشف لمصراوي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ياسر رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الكاتب الصحفي، عادل دربالة، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن الكاتب الصحفي ياسر رزق توفي في منزله وعلى سريره وليس في المستشفي التي نُقل إليها بالتجمع الخامس على إثر أزمة صحية تعرض لها مساء أمس.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أن رزق، عاد إلى المنزل ونام على سريره وسط أسرته ونقط الشهادتين قبل أن تنتقل روحه إلى بارئها، وأنه كان يجهز نفسه ليلة أمس للسفر إلى السعودية لقضاء العمرة مع زوجته الكاتبه الصحفية أماني درغام، أنه كان في حالة سعادة كبيرة خلال أيامه الأخيرة بسبب ردود الفعل حول كتابه سنوات الخماسين الذي تم توقيعه منذ أيام بدار الأوبرا، كان متحمسا لإنهاء الجزء الثاني من الكتاب الذي أوشك بالفعل على وضع الرتوش النهائية عليه.

وأكد دربالة، أن صلاة الجنازة ستكون غدا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي والعزاء الأحد القادم بنفس المسجد.​