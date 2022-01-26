مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق أثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال نقيب الإعلاميين إن الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق بدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم القومية لمدة 30 عاماً وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة "الأخبار"، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه ولأول مرة منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون

ثم ترأس تحرير جريدة الأخبار اليومية ثم انتقل إلى المصري اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسا لمجلس إدارتها ورئيسا لتحرير جريدة الأخبار.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الكاتب الصحفي ياسر رزق يعد من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي وصدر له مؤخرا كتاب "سنوات الخماسين"

ويعد هذا الكتاب للأجيال القادمة التى لم تحضر الفترة ما بين ثورتي يناير ويونيو وهي من أهم الفترات التي ينبغى الوقوف عندها وإيضاح ما جرى فيها للشباب.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.