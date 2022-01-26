دافع عن قضايا وطنه بإخلاص.. وكيل أول مجلس النواب ينعي الصحفي ياسر رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتقدم وكيل أول مجلس النواب، في برقية تعزيته، بخالص التعازي إلى أسرة الصحافة المصرية، مؤكداً أن الفقيد كان يمتلك قلمًا حرًّا أسهم بإخلاص وأمانة في الدفاع عن قضايا وطنه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.