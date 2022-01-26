الطقس السيئ.. تنويه من الأرصاد: السحب الممطرة تتقدم إلى هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من مدن القناه والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتكون الأمطار متوسطة تغزر أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري (بورسعيد - دمياط - مناطق من محافظة الدقهلية) تمتد أقل حدة للداخل.

كما تستمر السحب الممطرة على السواحل الغربية والدلتا وشمال الصعيد ومناطق من شرق القاهرة الكبرى.

كما يتوقع أن تنشط الرياح على أغلب محافظات الجمهورية مع تقدم الوقت مما يزيد الأحساس ببرودة الطقس تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض محافظات الصعيد أحيانا

أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فهي ٨ درجات مئوية.