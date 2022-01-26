الدفاع المدني ينقذ قاطني شقة من حريق بالمنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بمنطقة المنيرة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بشارع المطار.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران بالشقة الواقعة بالعقار رقم 18 شارع أحمد عرابي ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

جرى إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران دون خسائر في الأرواح.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.