سقوط موظف أودع أموال عملاء البريد في حسابه الشخصي في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظف لقيامه باستغلال وظيفته في عمل تحويلات مالية من حساب المودعين لحسابه الشخصي لتحقيق أرباح بالبريد.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام موظف بأحد مكاتب البريد بالسويس، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله في ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة من خلال تلقيه إيداعات نقدية ضخمة على حسابه الشخصي بالبريد المصري من أشخاص مختلفين بعدة محافظات داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بترك تلك المبالغ بحسابه الشخصي لفترة زمنية حتى يستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المُستفيدين الحقيقيين حتى لا يقوموا بدفع العمولة لهيئة البريد على تلك التحويلات مما يعد عملاً من أعمال البنوك علاوة على تربحه من أعمال وظيفته، وإهداره للمال العام ما هو قيمته مبالغ العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التي قام بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام تقدر بحوالي مبلغ ( 1.057.000) مليون وسبعة وخمسون ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.