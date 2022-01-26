بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة مركبات توك توك في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي، ارتكب 10 وقائع سرقة مركبات "توك توك" في المنوفية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام (شخصين – لهم معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات " توك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمنزل أحدهما ، وبحوزتهما ( فرد محلى - طلقتين لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة ")، كما ضُبط داخل المنزل (مركبتين "توك توك " مُبلغ بسرقتهما بدائرتي مركز شرطة تلا بالمنوفية وقسم شرطة قليوب بالقليوبية ").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 وقائع بدوائر (مراكز شرطة "الشهداء - بركة السبع – أشمون"، بلقاس بالدقهلية، طنطا بالغربية " قسمي شرطة "أول شبرا الخيمة ، قليوب "بالقليوبية).

وأضافوا بتصرفهما في المسروقات بالبيع لعملائهما (3 عاطلين محددين - مقيمين بدائرة مركز شبراخيت بالبحيرة)، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافهم وضبطهم، كما أرشدوا عن (8 مركبات "توك توك") بمخزنين خاصين بإثنين منهم كائنين بدائرة مركز شبراخيت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.