"أسامة" يطلب فسخ عقد زواجه: "بتعيط فى صور الفرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "أسامة. س" 30 سنة، عامل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها بفسخ عقد زواجه مبرراً ذلك "بنعمل سيشن الفرح وكل شوية تعيط في الصور".

قال الزوج في دعواه إن أحد أقاربه رشَّح له زوجته، وعند التعارف وجدها ترحب بشوشة ومتعلمة ومتدينة، وبعد أشهر من الخطوبة انتقلا لعش الزوجية في زيجة استمرت أسبوعًا فقط.

أضاف الزوج أنه لم يكتشف تظاهر زوجته في أفعالها إلا يوم الزفاف، إذ كسرت لوح مكتوب عليه "زفاف سعيد" كان ستم تصويرهما بجانبه، بالإضافة إلى بكائها في الصور، مبررة ذلك بفراق أهلها.

وبعد 7 أيام زواج، واجه العامل زوجته برغبتها في الانفصال، فأنكرت، حتى سمع صدفة مكالمة مسجلة على هاتفها مع صديقتها تعترف فيها بخطأها في الزواج منه وغير قادرة على الاستمرار.

وأشار إلى أنه طالبها بإتمام الطلاق وديا لكنها رفضت.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة، ورفع دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 249 لسنة 2021 ولا تزال منظرة أمام المحكمة.