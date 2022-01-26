قتلا أطفاله الثلاثة.. الحكم على عامل وزوجته بقضية "مذبحة المرج" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تُصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، الحُكم على عامل وزوجته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج".

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج، عامل، بإجبار زوجته الأولى على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الثانية.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنه 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، "إيمان. ز" 32 سنة، عاملة و"أ. ع" 33 سنة عاطل، و"ه.م" 50 سنة ربة منزل، بقتل أطفاله الثلاثة، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء "بلاستيكي" مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودي بحياتهم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم دائم التعدي على كلتا زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية "إيمان" جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين، وأنه دائم الاتهام لزوجته بسوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقييدها داخل المنزل.

وأشارت التحريات قيام المتهم بإجبار زوجته الثانية، بإزهاق روحهم عن طريق وضعهم داخل إناء بلاستيكي مملوء بالمياه أعدته زوجته الأولى، والتي كانت تقوم بتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول خاص به، وتخلص منهما بأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة المرج.