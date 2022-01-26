تصل لـ 200 يوم.. تعرف على أنواع الصوم عند الأقباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

يستعد الأقباط الأرثوذكس، لبدء صوم يونان – المعروف كنسيًا بـ"صوم أهل نينوى"، والذي يحل في 14 فبراير المقبل، ويعد أصغر صوم في الكنيسة، نظرًا لكونه 3 أيام فقط..

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أهم الأصوام لدى الأقباط على مدار العام ومدة كل صوم منها، حيث يصوم الأقباط نحو ثلثي السنة – أي ما يقارب 200 يوم من العام.

أنواع الصوم في الكنيسة

تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية، إذ سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي الأقباط بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني، وقسَّمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين:

أ- أصوام من الدرجة الأولي وهم: الأربعاء والجمعة، الصوم الكبير، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس.

ب- أصوام من الدرجة الثانية وهم: صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء.

وسمحت الكنيسة بأكل السمك في أصوام الدرجة الثانية فقط.

أصوام الدرجة الأولى

هي التي لا يجوز فيها أكل السمك وهي:

1 - الصوم الكبير.. مدته 55 يوما وموعده متغير حسب موعد عيد القيامة

2 - صومي الأربعاء والجمعة، إذ أن يوم الأربعاء يأتي تذكاراً للتآمر على المسيح، وصوم يوم الجمعة، مدته: يومان أسبوعيًا وموعده: أسبوعيا عدا الخمسين المقدسة وعيدي الميلاد والغطاس

3 - صوم نينوى (يونان).. مدته: ثلاثة أيام، وموعده: يسبق الصوم الكبير بأسبوعين

4 - برامون الميلاد.. مدته: من يوم إلى ثلاثة أيام، وموعده: قبل عيد الميلاد مباشرة

5 - برامون الغطاس.. مدته: من يوم إلى ثلاثة أيام، وموعده: قبل عيد الغطاس مباشرة

أصوام الدرجة الثانية

هي التي يجوز فيها أكل السمك

1 - صوم الميلاد.. مدته: 43 يوما، وموعده: من 16 هاتور حتى 29 كيهك

2 - صوم الرسل.. مدته: متغيرة، وموعده: من اليوم التالي لعيد العنصرة حتى 5 أبيب

3 - صوم العذراء.. مدته: 15 يوما، وموعده: من 1 - 16 مسرى