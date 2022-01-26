من اكتشاف التزوير إلى النيابة.. إلى أين وصلت قضية مصطفى محمد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

منذ أمس السبت، كان الضوء مُسلطًا على لاعب منتخبنا الوطني مصطفى محمد بعدما انتحل شخصًا صفته لأداء امتحان لاعب جالاتا سراي بمعهد المدينة العالي بشبرامنت ما دعا وزارة التعليم العالي للتدخل وكذلك وصل الأمر للنيابة العامة

في التقرير التالي، يرصد "الخليج 365" إلى أين وصلت القضية..

مُراقب اللجنة يكتشف التزوير

داخل لجنة امتحانات المعهد العالي بشبرامنت في الجيزة، اكتشف المراقبون عملية تزوير لدى أداء شاب للامتحان بدلا من مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد المتواجد مع كتيبة الفراعنة بببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

أبلغ المعهد مركز أبوالنمرس بضبط حالة تزوير داخل لجنة الفرقة الثانية بإحدى المعاهد بقرية شبرامنت.

توصلت التحريات إلى أن مراقب اللجنة اكتشف أداء خريج إحدى الكليات النظرية للامتحان بدلا من اللاعب الدولي مصطفى محمد.

اصطحبت قوة المتهم إلى ديوان القسم وأقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة معللا السبب: "دا صاحبي وأنا بساعده علشان مستقبله.. كفاية إنه بيمثل مصر في بطولة قارية".

المتهم: "بحاول أنقذه من الرسوب"

قال المتهم في تحقيقات النيابة إنه كان يحاول إنقاذ صديقه من الرسوب، خاصة أنه الآن ضمن لاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وأضاف الشاب في التحقيقات أنه أدى 3 امتحانات بدلًا من زميله لاعب منتخب مصر، وكان هذا الامتحان الرابع له قبل كشفه من قبل أحد مسؤولي المعهد.

تعليق من وزارة التعليم العالي

علَّقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على واقعة انتحال شخص لصفة مصطفى محمد الطالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا منه.

وقالت الوزارة: هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة.

وأوضحت الوزراة في بيان أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.​

من جانبه، قرر معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة السياحي، إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2021 - 2022) للاعب مصطفى محمد بسبب الغش.

وبحسب مستند حصل "الخليج 365" عليه فإنه تقرر إلغاء امتحان مادة الإحصاء والاحتمالات للاعب مصطفى محمد.

قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن واقعة أداء أحد الأشخاص الامتحان بدلًا من لاعب منتخب مصر لكرة القدم مصطفى محمد تمثل تزويرًا في أوراق رسمية ويعاقب عليها قانون العقوبات

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مساء الثلاثاء، أنه لو ثبت وجود اتفاق بين مصطفى محمد والشخص الذي انتحل صفته في أداء الامتحان سيعاقب الاثنين بنفس العقوبة وهي السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.

وذكر عضو مجلس النواب إلى أن الواقعة تشير إلى وجود اتفاق بدليل حصول الشخص على الكارنيه ورقم الجلوس الخاص باللاعب، لافتًا إلى أن وجود مصطفى محمد خارج مصر لا يعفيه من المسؤولية حال ثبوت الاتفاق، لكن ذلك غير مؤكد ومن حق اللاعب الإنكار والدفاع عن نفسه.

وأشار رمزي إلى أن هناك جزاء إداري من الجامعة يوقع على الطالب، قد تصل لحرمانه من امتحان الترم أو العام الدراسي كاملًا، وفي النهاية فالمجتمع له حق في معاقبة مرتكب واقعة التزوير أمام القضاء.